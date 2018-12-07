نائب عن الإصلاح يحذر من عواقب سياسية لا تُحمد عقباها

2018/12/07 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر نائب عن كتلة الإصلاح والإعمار، من عواقب سياسية لا تُحمد عقباها في حال إستمرار تأخر إستكمال الكابينة الوزارية.وقال علي غاوي لوكالة {الفرات نيوز}، "كنا نأمل بان تندرج فقرة استكمال الكابينة في جلسة البرلمان اليوم ولكن على مايبدو ان الإصرار على زج شخصية بعينها هو الذ حال دون إدراجها".وبين ان "رأي الاصلاح والاعمار هو ان تستلم الوزارات المتبقية شخصيات تكنوقراط وهذا ما حال دون إدراج هذه الفقرة في جلسة اليوم".وشدد غاوي "لابد ان تُدرج هذه الفقرة في جلسة السبت المقبل خاصة، وان الشارع العراقي ينتظر ويطالب الساسة بحسم امرهم ليعيش مرحلة الانتعاش في جميع المراحل الأمنية والاقتصادية والا ستؤول الأمور الى ما لا يُحمد عقباه".وأشار الى، ان "الرجوع الى العمل بالوكالة غير صحيح جداً وهل عجزنا عن إيجاد شخصية كفوءة لإدارتها" عادا هذا الموضوع بـ"الخطر جدا وعلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان يجمع أمره".وأعرب غازي عن أمله "بان الذي يسعى لتغيير الوزراء هو عبد المهدي لكي يكون قادر على المحاسبة ونحن نتواصل مع كل من يريد ان ينقذ البلد ولا يوجد لدينا مشكلة مع شخص بعينه وهمنا هو مصلحة البلد".انتهى

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