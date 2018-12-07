ترامب يختار المتحدثة باسم الخارجية مندوبة واشنطن للأمم المتحدة

2018/12/07 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ذكرت وكالة بلومبرج يوم الخميس نقلا عن ثلاثة مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لتكون مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.وأعلنت مندوبة واشنطن المنتهية ولايتها نيكي هيلي استقالتها في أكتوبر تشرين الأول بعد أن شغلت المنصب لمدة 18 شهرا.

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