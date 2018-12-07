العامري مدعو لموسكو

2018/12/07 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس "تحالف الفتح" العراقي هادي العامري السفير الروسي في بغداد مكسيم مكسيموف الذي وجه دعوة رسمية له لزيارة روسيا.وجاء في بيان، نشر في صفحة تحالف الفتح على "فيسبوك"، أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، والسبل الكفيلة بتعميق التعاون المشترك في كافة المجالات".وأشاد العامري بموقف روسيا في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن "العراق يتطلع بجدية إلى تعاون أوسع لتعزيز دور مجلس التعاون الرباعي المشترك بين العراق وروسيا وسوريا وإيران".وأكد العامري "وجود فرص استثمارية واعدة أمام الشركات الروسية، وأن العراق يحتاج إلى مساهمة الدول الصديقة في إعادة إعماره".وأشاد السفير الروسي بدور العامري في تنمية الوضع السياسي والدور الفاعل في مكافحة الإرهاب وطرد "داعش"، مؤكدا على "دعم المسيرة الديمقراطية في العراق والمساهمة في إعادة إعمار المدن وتعزيز التعاون الرباعي الدفاعي المشترك" بين روسيا والعراق وسوريا وإيران، حسب البيان.ووجه مكسيموف دعوة رسمية للعامري وتحالف الفتح لزيارة روسيا و"الاطلاع على التجربة السياسية الروسية".

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