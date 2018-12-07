تعبئة عامة في فرنسا لتجنّب أعمال شغب خلال احتجاجات السبت

2018/12/07 | 08:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تستعدّ السُلطات الفرنسيّة لمواجهة أعمال شغب السبت في باريس حيث دعت “السترات الصفراء” إلى تظاهرات للأسبوع الثالث على التوالي غير آبهة بالمناشدة الحكوميّة للتهدئة.وقال رئيس الحكومة الفرنسيّة إدوار فيليب مساء الخميس في حديث لقناة “تي إف 1” إنّه سيتمّ السبت تعبئة 89 ألف شرطي (مقابل 65 ألفاً في 1 كانون […]

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