2018/12/07 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..احتشد مئات الأردنيين، أمام مقر الحكومة في العاصمة عمان احتجاجاً على إقرار قانون ضريبة الدخل مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية.وذكرت وسائل إعلام أن المشاركين في المظاهرة حملوا لافتات كتب على بعضها “لا لقانون الضريبة” وطالبوا بتعديل الدستور الأردني.وكان رئيس الوزراء الأردني السابق هاني الملقي قدم استقالة حكومته وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتجاجات تعود من جديد في الاردن والسبب قانون الضريبة alansaar.

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