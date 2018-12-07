بالصور.. الوداع الأخير لبوش الأب

2018/12/07 | 09:13

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AFP

نقل جثمان جورج بوش الأب لمثواه الأخير

سجّلت مراسم تشييع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، حضور رؤساء أمريكيين سابقين بينهم جورج بوش الابن، وباراك أوباما، وبيل كلينتون، إضافة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ونقل أفراد الحراسة الخاصة نعش بوش إلى واشنطن، حيث مراسم التشييع في مبنى الكونغرس الأمریكي.

ووافت المنية جورج بوش الأب الرئيس 41 للولايات المتحدة الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ94 عاما في منزله بهيوستن.

AFP

الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن يعانق وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر خلال جنازة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب في كنيسة سانت مارتن الأسقفية، في 6 ديسمبر 2018 في هيوستن.

AFP

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (إلى اليمين) ورئيس بولندا أندريه دودا يحضران مراسم جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن يوم 5 ديسمبر 2018.

AFP

الرئيس السابق باراك أوباما وميشيل أوباما والرئيس الأسبق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون خلال الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جورج بوش الأب في الكاتدرائية الوطنية 5 ديسمبر 2018 في واشنطن.

AFP

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما يحضران مراسم جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن يوم 5 ديسمبر 2018.

AFP

الرئيس الأسبق جورج بوش الابن يبتسم مع السيدة الأولى السابقة لورا بوش خلال الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جورج بوش الأب في الكاتدرائية الوطنية 5 ديسمبر ، 2018 في واشنطن العاصمة.

في موقف طريف تخلل عملية المصافحة، قام ابن الرئيس الراحل بتقديم الحلوى لميشيل أوباما قرينة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، دون سواها من الحاضرين.

AFP

AFP

AFP

المصدر: أ ف ب

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