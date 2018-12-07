تسمم 12 شخصا بسبب تناول الفطر في رانية

2018/12/07 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تدهورت صحة عدد من الاشخاص بسبب تناولهم نوعا من نبات الفطر في قضاء رابرين (رانية) وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.وقال المتدحث باسم المديرية العامة لصحة رابرين طه محمد ان عدد الاشخاص الذين تعرضوا للتسمم بسبب تناولهم الفطر في حدود ناحية بيتواتة هو 12 شخصا من اسرتين اولاد عم.واضاف محمد ان المصابين يتلقون العلاج الاولي حاليا في مستشفى رانية، مبينا انهم سيبقون تحت العناية في الوقت الحاضر.ومن جهته قال مدير ادارة مستشفى رانية فرمان احمد ان المصابين من مختلف الفئات العمرية ومن بينهم عدد من النساء والاطفال.

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