أسعار النفط تهبط بعد تأجيل أوبك لقرار بشأن الإنتاج

2018/12/07 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انخفضت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة ، في تعاملات متقلبة، بعدما اختتمت أوبك وحلفاؤها الاجتماع بدون الإعلان عن قرار بخصوص خفض إنتاج الخام، فيما يستعدون لبحث المسألة اليوم الجمعة.واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط بالتنسيق مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا وسلطنة عمان وقازاخستان.[…]

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