مقتل قيادي داعشي بارز في حمرين

2018/12/07 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ كركوك أفاد مصدر في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بمقتل القيادي الداعشي حميد جسام الفلو، في جبال حمرين.وقال المصدر لـ”الرشيد نيوز”، إن “قوة من الحشد الشعبي تمكنت أمس الخميس، من مقتل القيادي في داعش حميد جسام الفلو في منطقة الفتحة قرب جبال حمرين”.وأضاف أن “الفلو هو صاحب الفتوى التي نصت على أن […]

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