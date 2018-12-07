همام حمودي يؤكد ضرورة الاسراع بإكمال التشكيلة الوزارية

2018/12/07 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي همام حمودي، ضرورة الاسراع بإكمال التشكيلة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي، محذراً من عواقب التأخير ومايترتب عنه من آثار سلبية على البلاد.

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