الغضبان من فيينا: واثقون بإمكانية التوصل لاتفاق بشأن إنتاج النفط في أوبك

2018/12/07 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير النفط، ثامر الغضبان، اليوم الجمعة، عن ثقته من إمكانية التوصل للاتفاق بشأن إنتاج النفط في "أوبك+".وقال الغضبان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اطلعت

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