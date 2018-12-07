2018/12/07 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريباً لناظِرنا..

جابراً لخواطرنا..

اللهُم اسعدنا سعادتين..

سعادة الدنيا..

بخيرها الأوفى..

وسعادة الجنة..

بفردوسها الأعلى..

ربنا إنا نستودعك نفوسنا..

فلا تجعل مُرها يشقينا..

ولا حلوها يلهينا..

اللهم ارزقنا خير هذا اليوم..

وخير ما فيه..

وخير ما

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