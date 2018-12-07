2018/12/07 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_كشكار 1. أبدأ بتجاربِ الآخرين أي أبدأ بِنقلِ ما قرأتُ أخيرًا أو شاهدتُ أو سمعتُ:- من الصدفِ الغريبةِ وأنا أحرِّرُ هذا المقال والتلفزة مقطوعة الصوت قصدًا، شاهدتُ أمس صباحًا (11h 30) في قناة "نسمة" التونسية خبرًا مكتوبًا يقول: دولة أوروبية (أظنها لوكسامبورڤ-;-) تُقِرُّ بمجانية التنقل في جميع وسائل النقل العمومي.- أمس صباحًا في مقهى الشيحي، جالستُ عاملا متقاعدًا كان مهاجرًا، رَوَى لي الآتي: في أ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد كشكار - طالبتُ وما زلتُ أطالبُ بِمجانيةِ التنقلِ في جميعِ وسائلِ النقلِ العموميِّ بِالعاصمةِ وأحوازِها أوّلاً!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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