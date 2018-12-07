عديد نصار - بين عدوانين

2018/12/07 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عديد_نصار تقع بلادنا العربية تحت وطأة عدوانين شرسين: العدوان الصهيوني والعدوان الإيراني.بداية لا بد من الإشارة إلى أن العدوان الإيراني هو عدوان نظام، نظام مافياوي امبراطوري النزعة متخلف وفي منتهى الرجعية، يتلفع العباءة الدينية، وهو شديد العدوانية ليس لشعوب المنطقة فحسب بل للشعب الإيراني نفسه.لذلك فإن مواجهته لا تكون الا بالتضامن والتحالف مع الشعب الإيراني.وإن أردنا فعلا مواجهة هذين العدوانين، فلا ......

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