إسرائيل: سندمر كل أنفاق حزب الله

2018/12/07 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد أوفير غيندلمان المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل أن عملية “درع الشمال” ستستمر حتى تدمير أنفاق حزب الله بالكامل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن العثور على نفق جديد غربي الجليل.وقال أوفير غيندلمان في حديث صحفي، تابعه “ناس”، إن هذه الأنفاق تشكل تهديدا على أمن إسرائيل ومواطنيها، معتبرا أن “الهدف […]

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