منافسة اسبانية - انجليزية على نجم ريال بيتيس

2018/12/07 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:يخطط برشلونة الإسباني، للظفر بخدمات صفقة يسعى خلفها مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرا، لتدعيم صفوفه بنهاية الموسم الجاري.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة مهتم بضم جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس.

وجذب فيربو أنظار مانشستر سيتي حيث يريده غوارديولا المدير الفني للفريق، بسبب الإصابات المستمرة لبنجامين ميندي، بينما يرغب أرسنال أن يدعم به الجبهة اليسرى برفقة سياد كولاسيناك.ويُعد فيربو من أبرز اللاعبين في صفوف ريال بيتيس، ومرشح للتواجد في المنتخب الإسباني خلال الفترة المقبلة، فهو مدافع هداف، حيث سجل 5 أهداف منذ شهر شباط الماضي.ويملك فيربو في عقده مع ريال بيتيس شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو، وسيكون من الصعب على إدارة ناديه الاحتفاظ بخدماته في ظل وجود اهتمام من كبار أوروبا.

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