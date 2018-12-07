موغيريني ولافروف يؤكدان على حماية الاتفاق النووي

2018/12/07 | 09:42

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بحثت الممثلة العلیا للاتحاد الأوروبي فیدیریكا موغیریني مع وزیر الخارجیة الروسي سیرغي لافروف عدة قضایا شائكة بینھا إیران وسوریا وأوكرانیا على ھامش اجتماع منظمة الامن والتعاون في أوروبا المنعقد في مدینة میلانو الإیطالیة.

وقال مكتب موغیریني في بیان إنھا شددت "خلال اللقاء على أھمیة الإبقاء على زخم الوفاء بالالتزامات المتعلقة باللجنة الدستوریة قبل نھایة العام الجاري بما یتفق مع إعلان إسطنبول".وبحث الجانبان أیضا الملف النووي الإیراني والمواجھات الأخیرة بین روسیا وأوكرانیا في بحر (آزوف) وأكدا أھمیة استمرار مشاركة روسیا في مجلس أوروبا كما تطرقا لمستقبل معاھدة القوى النوویة متوسطة المدى باعتبارھا أساسیة في الامن الأوروبي والعالمي.وشمل اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء مصير الاتفاق النووي مع إيران وضرورة حمايته، وقررا البقاء على اتصال بشأن التطورات.كما تطرقا إلى الأزمة السورية، إذ شددت موغريني، على ضرورة انعقاد اجتماع للجنة الدستورية قبل نهاية العام الجاري.انتهى .



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