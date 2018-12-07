تسمم 12 شخصا بسبب تناول هذه النبتة في السليمانية

2018/12/07 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وسائل إعلام كردية، عن المتدحث باسم المديرية العامة لصحة (رانية) طه محمد، القول: إن "عدد الاشخاص الذين تعرضوا للتسمم بسبب تناولهم الفطر في حدود ناحية بيتواتة هو 12 شخصا من اسرتين اولاد عم". واضاف محمد أن "المصابين يتلقون العلاج الاولي حاليا في مستشفى رانية"، مبينا انهم "سيبقون تحت العناية في الوقت الحاضر". ومن جهته، قال مدير ادارة مستشفى رانية فرمان احمد ان "المصابين من مختلف الفئات العمرية ومن بينهم عدد من النساء والاطفال". يشار الى ان هنالك انواع من الفطر يعد غير صحي على حياة الانسان عند تناوله وقد سبب حالات تسبب شديدة.انتهى/ mw

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