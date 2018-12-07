2018/12/07 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..شنّت قوات العدو الصهيوني، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.ووفقا لموقع “فلسطين الآن” فقد أفادت مصادر محلية، أنّ جيش العدو اعتقل 4 مواطنين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.واقتادت جنود العدو المعتقلين إلى منطقة مجهولة.يذكر أن قوات العدو تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية alansaar.

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