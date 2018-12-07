2018/12/07 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنَّ فشل المشروع الأمريكي في الأمم المتحدة لإدانة المقاومة صفعة للإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني، وتأكيداً على شرعية المقاومة.وثمنت الحركتان الجهود الحثيثة التي بذلتها دول وأطراف عدة لمواجهة مشروع القرار الأمريكي المقدم في الأمم المتحدة لإدانة فصائل المقاومة الفلسطينية.بدوره، أكد مسؤول المكتب الإعلامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجهاد وحماس: “العار” سيلحق كل من يجامل الاحتلال الصهيوني alansaar.

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