لينجارد يعارض مورينيو: يمكننا الوصول للمراكز الأربعة الأولى

2018/12/07 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكد اللاعب الإنجليزي خيسي لينجارد نجم فريق مانشستر يونايتد على ايمانه التام بقدرة فريقه بإنهاء الموسم في الدوري الإنجليزي بالمراكز الأربعة الأولى.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نجم منتخب إنجلترا، وأكد خلالها أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على قدرات الفريق في انهاء الموسم بمركز معين.

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وقال لينجارد: "الوقت لا يزال طويلًا حتى نهاية الموسم، لذلك بالنسبة لنا في مانشستر يونايتد سنحاول أن نخوض كل مباراة بهدف الحصول على الثلاث نقاط، هذا هو هدفنا الأساسي".

وأضاف: "هذا الشهر خاصة لدينا العديد من المباريات، لذلك نحن بحاجة ليكون الجميع جاهزًا في تشكيلة الفريق، سيكون هناك الكثير من التدوير، والجميع جاهز لتقديم كل ما لديه".

وأكمل: "علينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق الأمور الجيدة كفريق، لقد قدمنا اداءً جيدًا ضد أرسنال وأظهرنا شغفنا في أرض الملعب من أجل الجماهير".

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيد 23 نقطة فقط بعد مرور 15 جولة.





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