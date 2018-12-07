2018/12/07 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]نشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا كتبه، جيريمي ورنر، يقول فيه إن "الحرب التجارية تهدد بحرق العالم".ويذكر ورنر أن الصين ترى أن اعتقال مسؤولة كبيرة في شركة هواوي تصعيد متعمد في النزاع مع الولايات المتحدة.ويضيف البورصات العالمية شهدت أمس واحدا من أسوأ أيامها فبعدما شعرت الأسواق بتقارب بين الرئيس، دونالد ترامب، ونظيره شي جينبينغ، في قمة الدول العشرين الأخيرة، جاء اعتقال منغ وان تشو، المسؤولة في شركة هواوي الصينية في كندا بناء على طلب محققين أمريكيين.وبغض النظر عن شرعية الاعتقال فإن الصين لا ترى الأمر إلا تصعيدا متعمدا للحرب التجارية التي أعلنها ترامب، وهو ما يعيق المحادثات الهادفة إلى حل النزاع بين البلدين.ويقول الكاتب إن اعتقال منغ يأتي بعد المحاولات الأخيرة لأجهزة الدول الغربية لتقويض نمو شركة هواوي بالسعي لحظر تجهيزاتها في شبكة الهاتف النقال من الجيل الخامس، وهذا ما تراه الصين حماية اقتصادية واضحة بهدف منعها من الوصول إلى مستوى الدول الغربية في الرفاهية الاقتصادية.ويرى الكاتب أن شكاوى الولايات المتحدة من الصين أغلبها شرعية، فالصين سرقت التكنولوجيا الغربية على نطاق واسع، وهي تدعم منتجاتها وتغرق الأسواق وتسرق دون رادع باسم حرية التجارة.لكن حرب ترامب التجارية تذهب إلى أبعد من مجرد التوصل إلى اتفاق تجاري منصف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة بريطانية تحذر من حرب تجارية تهدد "بحرق العالم") نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة بريطانية تحذر من حرب تجارية تهدد "بحرق العالم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).