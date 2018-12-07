2018/12/07 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشفت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عن نتائج اجتماعها الاول الذي ناقشت فيه اوضاع أصحاب العقود والأجور اليومية وما تم الاتفاق عليه لتثبت اصحاب العقود.وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اجتماع اللجنة مع وزير المالية فؤاد حسين تم خلاله الاتفاق على تثبيت موظفي العقود في وزارة الكهرباء على الملاك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيثبت جميع اصحاب العقود على الملاك الدائم؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيثبت جميع اصحاب العقود على الملاك الدائم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).