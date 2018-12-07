حرب أوروبية على “أبل” و”غوغل” و”أمازون”

2018/12/07 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتفق نواب البرلمان الأوروبي، الخميس، على اتخاذ موقف حازم من شركات تكنولوجيا عملاقة مثل غوغل وأمازون وأبل، بإصدار تشريع جديد يهدف للحد من الممارسات التجارية الظالمة.وصوتت لجنة بالبرلمان الأوروبي لصالح تشديد مشروع قانون يستهدف منع “الممارسات التجارية الظالمة” للتطبيقات ومحركات البحث ومواقع البيع الإلكتروني ومواقع الحجز في الفنادق، في محاولة لضمان تكافؤ الفرص […]

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