ضبط حاوية محملة بمواد إسرائيلية المنشأ بدون أوراق رسمية في ام قصر

2018/12/07 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن ضبط حاوية محملة بمواد إسرائيلية المنشأ وبدون أوراق رسمية في ميناء ام قصر.

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