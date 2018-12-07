الغضبان: يمكن التوصل لاتفاق بشأن إنتاج النفط في أوبك

2018/12/07 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الجمعة، أنه يمكن التوصل للاتفاق بشأن إنتاج النفط في "أوبك ".

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