الدهلكي يطالب بانقاذ العوائل المحاصرة بسبب السيول بنينوى

2018/12/07 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة العمل والهجرة البرلمانية رعد الدهلكي

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالايعاز الفوري الى القوات المسلحة والجهات المختصة للتحرك بشكل عاجل وانقاذ مئات العوائل المحاصرة بسبب السيول في مخيمي ديبكة ونمرود بمحافظة نينوى واقليم كردستان.

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