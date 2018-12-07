صلاح الدين.. لتعزيز الامن بالمحافظة الاتحادية تحفر خندقا على طول الحدود الإدارية

2018/12/07 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت كوادر الجهد الهندسي والعسكري في قيادة الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، بحفر خندق على طول الحدود الإدارية بين محافظات الانبار والموصل وكركوك لمنع تسلل الارهابيين

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