اللجنة الوزارية لتعديل الموازنة: العمل خلال الاجتماعات المقبلة على تثبيت اصحاب العقود في الوزارات

2018/12/07 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن نتائج اجتماعها الاول الذي ناقشت فيه اوضاع أصحاب العقود والأجور اليومية وما تم الاتفاق عليه لتثبت اصحاب العقود.

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