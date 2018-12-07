الموارد المائية : ارتفاع مناسيب المياه في اهوار ذي قار

2018/12/07 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، ارتفاع مناسب اغمار أهوار محافظة ذي قار الى60‎%‎ في هور ابو زرك و45‎%‎ في أهوار الجبايش بهدف اعادة الواقع البيئي والاحيائي للأهوار.

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