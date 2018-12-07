في هولندا.. 28 ألفا في حفل عيد ميلاد طفلة

2018/12/07 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت طفلة هولندية في الخامسة عشر من عمرها دعوة لأصدقائها لحضور حفل عيد ميلادها في إحدى البلدات الهولندية الصغيرة عبر تطبيق سنابشات.وأجبرت الطفلة لاحقا على الاختفاء بعد أن انتشرت الدعوة عبر سنابشات، ثم انتقلت إلى دعوة عامة على موقع فيسبوك، حيث عبر 28 ألف شخص عن رغبتهم في الحضور.وفي […]

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