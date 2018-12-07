النجف.. المحافظ يفتتح بوابات تفتيش نظامية في مدخل شارع الامام الصادق (عليه السلام) ويأمر برفع الكتل الكونكريتية القديمة

2018/12/07 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف

افتتح محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري وبحضور قائد شرطة المحافظة اللواء علاء غريب وامر فوج المدينة القديمة ومسوول البلدية بوابات التفتيش النظامية

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