وزارة النقل.. لعيبي يكشف عن فتح خطوط جوية جديدة مع الهند قريباً

2018/12/07 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النقل، عبد الله لعيبي، اليوم الجمعة، عن فتح خطوط جوية جديدة مع الهند قريباً، لإنعاش السياحة الدينية والتجارية،وذكرت وزارة النقل، في بيان تلقت

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