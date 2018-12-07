البناء: قادرون على تمرير الكابينة الوزارية بالأغلبية

2018/12/07 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد النائب عن تحالف البناء محمد كريم، الجمعة، ان تحالفة قادر على تمرير الكابينة الوزارية بأغلبية الاصوات والكتل التي يضمها التحالف، مبيناً ان هناك تفاهمات جديدة ولقاءات بين الكتل السياسية للوصول الى نتيجة لتمرير الكابينة.وقال كريم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك تفاهمات جديدة ولقاءات عن طريق اطراف اخرى وليس بشكل مباشر […]

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