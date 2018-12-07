السليمانية تصدر تحذيرا للاهالي

2018/12/07 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت مديرية مرور السليمانية، يوم الجمعة من انحسار مدى الرؤية في بعض مناطق محافظة السليمانية.وذكرت المديرية خلال بيان، ان الضباب يؤدي الى انخفاض مدى الرؤية الافقية، داعية السواق الى تجنب السرعة لدى قيادة مركباتهم لضمان سلامة الجميع.واضاف البيان ان انحسار مدى الرؤية اليوم، وبشكل مكثف سيكون في "شارع ملك محمود داخل السليمانية، قرب نفق بيشرو، طريق طاسلوجة بازيان".

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