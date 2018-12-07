صحة المثنى تعلن عن اسماء المرشحين لشغل الدرجات الوظيفية

2018/12/07 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة المثنى عن أسماء المرشحين لشغل الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك والبالغ عددها 300 درجة من مختلف الاختصاصات.

وذكرت الدائرة في بيان صحافي إنها فتحت باب الاعتراضات على تلك التعيينات اعتبارا من اليوم الجمعة عبر 5 منافذ اثنان منها في مركز المحافظة وثلاثة في أقضية الخضر والرميثة والوركاء.

واضاف أن مدة استلام الاعتراضات ستمتد لخمسة ايام مؤكدا أن الأسماء التي أعلنت تعتبر غير نهائية ويمكن أن تتغير بحسب نتائج الاعتراضات.

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