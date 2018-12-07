2018/12/07 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن البناء يطالب عبدالمهدي بالتحرك سريعاً لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية

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