نائب تحذر من تداعيات الخلافات بين الكتل السياسية واحداث جلسة منح الثقة

2018/12/07 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائب عن كتلة المواطن، منى الغرابي، الجمعة، من تداعيات الخلافات بين الكتل السياسية، والاحداث التي رافقت جلسة منح الثقة، فيما أكدت أن استمرار ذلك سيؤدي الى احتقان الشارع

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