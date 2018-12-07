اعتقال سراق محل صيرفة شمال غربي بغداد

2018/12/07 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادألقت قوات الشرطة الاتحادية، القبض على سراق محل صيرفة شمال غربي بغداد.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد وردت معلومات عن حالة سرقة مبلغ قدره (60) الف دولار و( 4) ملايين دينار من محل صيرفة في شارع أكد بمدينة الكاظمية المقدسة، وحسب توجيهات قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت بالسهر على أمن وأستقرار المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، تم فورا تشكيل فريق عمل من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية وباشراف آمر اللواء”.

وتابع، انه “تم متابعة منظومة كاميرات المراقبة والقبض على السراق وإحالتهم أصوليا الى الجهات المختصة لينالوا عقابهم وفق القانون”.

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