نائب عن البصرة: تجدد التظاهرات جاء عقب تنصل الحكومة الاتحادية عن الوعود

2018/12/07 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد النائب عن البصرة عدي عواد، أن تجدد التظاهرات في المحافظة يعتبر تحصيل حاصل عقب تنصل الحكومة الاتحادية عن الوعود التي أطلقتها لأبناء البصرة.

وقال عواد في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أبناء المحافظة لايزالون يعانون من ملوحة المياه وتلوثه، فضلا عن انعدام الخدمات الأساسية الأخرى”، مشيرا إلى أن “جميع الوعود الحكومية ذهبت أدراج الرياح ولم يتم تنفيذها على ارض الواقع مادفع أبناء المحافظة إلى تجديد التظاهرات مرة أخرى”.

وأضاف، أن “المواطن قد فقد الأمل بالحلول الجذرية لمشاكله من قبل الحكومة الاتحادية بشقيها التشريعية والتنفيذية”، لافتا إلى أن حكومة وبرلمان لا يمكنهما حل مشاكلهما فكيف لهما أن يتمكنا من إيصال المياه إلى الفاو الواقع أقصى جنوب العراق”.

وتابع، ان “نواب البصرة حذروا الحكومة والبرلمان من أن أبناء المحافظة لن يسكتوا أمام الإهمال المتعمد والمستمر للخدمات”.

ونظم العشرات لليوم الثالث على التوالي تظاهرة أمام مبنى حكومة البصرة في المعقل للمطالبة بالخدمات وعدم اعتقال المتظاهرين، كما طالبوا باستقالة المحافظ الذي قالوا انه أجج الوضع في المحافظة، واختيار بديل عنه غير متحزب، فيما انطلقوا لاحقا بمسيرة نحو قيادة الشرطة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وعدم قمع المتظاهرين.

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