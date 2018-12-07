القبض على سرّاق دور سكنية و ضبط المواد المسروقه في ميسان

2018/12/07 | 11:48

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..



أعلنت قياده شرطة محافظه ميسان و المنشآت، الجمعة، عن إعتقالها سّراق لدور سكنيه في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال بيان عن المكتب الإعلامي للقيادة تلقت (المستقلة) نسخة منه إن دوريات شرطة النجدة بالتعاون مع قوة فوج المهمات الخاصه تمكنت من ضبط عجلة يستقلها سراق ” إثنين ” ضبط بحوزتهم “(٦٠) طير حمام ” ومخشلات ذهبية متنوعة،مشيرا إلى المواد تم سرقتها من من إحدى الدور السكنية ، بعد ابلاغ صاحب الدار عن حادث السرقة عبر أرقام هواتف قيادة الشرطة

اضاف البيان تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك والقاء القبض عليهم واحالتهم مع المضبوطات الى مكافحة اجرام ميسان

ولفت إلى انه على صعيد مكافحة السرقات” تمكنت دوريات شرطة النجدة من القاء القبض على متهم سارق اقدم على سرقة منزل في منطقة المحمودية،مركز العمارة عند تجوال الدوريات في أحياء وازقه المدينة،و ضبط متلبساً في المنزل وتم إحالته إلى الجهات ذات العلاقة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقة .

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