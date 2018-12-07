وزير النقل يكشف عن فتح خطوط جوية جديدة مع الهند قريباً

2018/12/07 | 11:48

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف وزير النقل، عبد الله لعيبي، الجمعة، عن فتح خطوط جوية جديدة مع الهند قريباً، لإنعاش السياحة الدينية والتجارية،

وذكرت وزارة النقل، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أن "لعيبي، استقبل السفير الهندي براديب راجبورو هيب، والوفد المرافق له"، مبيناً ان "اللقاء بحث السبل الكفيلة بانجاح فتح خطوط جوية بين البلدين ولتوسيع افاق التعاون المستقبلي في قطاع النقل".

وقال لعيبي، إن "دولة الهند تعتبر رابع دولة اقتصادية في العالم"، مؤكداً ان "افتتاح خطوط جوية جديدة من شأنه تشجيع المسافرين والزوار لانعاش السياحة الدينية والتجارية".

وتابع: "لاهمية هذه الدولة وكثافتها السكانية، اضافة الى الاقبال الكبير من قبل المسلمين الهنود لزيارة المراقد المقدسة في العراق سيتم فتح خطوط جوية قريبا بين البلدين".

يذكر الى ان طائرات الناقل الوطني شهدت زيادة ملحوظة في نسب امتلائها وبواقع 82% خلال الاشهر الماضية من العام الحالي للرحلات المغادرة والقادمة من مطاري بغداد والبصرة الى قطاع دلهي ( الهند ).

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