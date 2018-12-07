المعموري: امتلاء بحيرة سد الوند بسبب السيول

2018/12/07 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الموارد المائية في محافظة ديالى مهند المعموري، اليوم الجمعة، عن امتلاء بحيرة سد الوند بسبب السيول.

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