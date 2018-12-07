الأسدي يستبعد حسم الـ 8 وزارات الشاغرة بحكومة عبد المهدي خلال 2018

2018/12/07 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الاسدي، ان يتم حسم الوزارات الشاغرة خلال الاسبوعين المقبلين، معتبراً اللجوء الى الصراخ والعراك داخل البرلمان أمر غير مقبول ويكسر هيبة مجلس النوّاب.

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