سوق الأوراق المالية يوقف تعاملاته لمدة أسبوع لهذا السبب

2018/12/07 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سوق العراق للأوراق المالية، عن تعطيل تداولاته اليومية لمدة أسبوع، لانتهاء العام الحالي 2018.

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