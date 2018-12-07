نفط سلة اوبك ينخفض الى دون 59 دولارا للبرميل

2018/12/07 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار نفط سلة اوبك انخفاضا باكثر من دولار في تعاملاتها اليومية الى 58.79 دولارا للبرميل .

وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط اوبك الصادرة اليوم ان” سعر نفط اوبك بلغ 58.79 دولارا للبرميل الواحد، مقارنة بـ60.08 دولارا للبرميل في اليوم الذي سبقه”.

وتضم سلة اوبك التي تعد مرجعا لسياسة الانتاج ، 14 نوعا هي خام ( صحارى) الجزائري ، والايراني الثقيل و( البصرة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام ( السدر) الليبي وخام( بوني) النيجيري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام( مريات) السعودي والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و( اورينت) الاكوادوري وزافيرو( غينيا الاستوائية) ورابي الخفيف( جابون).

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