الإمام السيستاني يعزي بوفاة السيد طاهر السلمان

2018/12/07 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد الإمام علي السيستاني، وفاة رجل الدين العلامة السيد طاهر السلمان في الإحساء بالسعودية أمس الخميس.

ونقل بيان لمكتب المرجع الأعلى عن الإمام السيستاني قوله "تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة العالم الجليل الورع التقي حجة الإسلام والمسلمين السيد طاهر السلمان قدس سره، الذي أرتحل الى جوار ربه الكريم بعد عمر مبارك قضاه في خدمة العلم وترويج الدين والقيام بحوائج المؤمنين".

وأضاف "اننا اذ نعزي في هذا المصاب الجلل اعلام أسرته الشريفة وأبناءه الكرام خاصة وسائر فضلاء الحوزة العلمية وطلابها وأهال الإحساء عامة نسأل الله تعالى القدير ان يرفع درجته في الجنان ويحشره مع أوليائه محمد وآله الأطهار ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان ويجزل لهم الأجر والثواب..



ولا حول ولا قوة الإ بالله العلي العظيم".

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