السيد عمار الحكيم يستنكر بشدة تفجير إيران ويدعو لتكاتف دول المنطقة ضد الإرهاب

2018/12/07 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أدان رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، التفجير الارهابي الذي شهدته مدينة جابهار جنوب شرقي إيران أمس الخميس وراح ضحيته عدد من الأشخاص.وقال السيد عمار الحكيم بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "بأشد عبارات الشجب نستنكر التفجير الارهابي الذي طال مدينة جابهار الايرانية والذي راح ضحيته عددا من الابرياء".وأضاف "اذ نعلن تضامننا مع الجمهورية الاسلامية قيادة و حكومة وشعبا لاسيما اهالي الضحايا، نجدد موقفنا الثابت الرافض للعنف والارهاب الظلامي".وشدد السيد عمار الحكيم "على ضرورة ان تتكاتف دول المنطقة لوأد المخططات الدامية في مهدها".وكانت سيارة مفخخة انفجرت صباح أمس الخميس، امام مقر قوات الشرطة في مدينة جابهار الساحلية جنوب شرقي إيران، اسفر عن استشهاد شخصين واصابة حوالي 40 آخرين.انتهى

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