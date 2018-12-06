تعرف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم الجمعة

2018/12/07 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح يوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1197.5 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار، وهو ذات سعر أمس الخميس.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1192.5 دنانير، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط:

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.65 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 127.63 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 533.50 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1239.47 دولار

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 59.35 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 50.99 دولار.

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