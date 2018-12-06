اغتيال قيادي في التيار الصدري ببغداد

2018/12/07 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمنى، بمقتل قيادي في التيار الصدري برصاص مسلحين شمالي العاصمة بغداد.

وبحسب المصدر، فان مسلحين مجهولين اغتالوا مساء الخميس «حسين لعيوص الحݘامي» في مدينة الشعلة.



من دون اعطاء تفاصيل اكثر.

الحݘامي يعد قياديا في التيار الصدري وجناحه المسلح سرايا السلام الذي يشرف عليه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

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